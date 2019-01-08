Из-за ошибочного диагноза врача британка чуть не лишилась сына

Сегодня, 14:17 \\ Здоровье

Врач перепутал порок сердца с обычными коликами и предложил матери подождать, пока они сами пройдут.

 

Жительница Великобритании Наоми Смоллвуд заметила, что ее новорожденный малыш Фредди странно себя вел: мальчик постоянно спал и отказывался пить грудное молоко. Женщина сразу же обратилась за помощью в больницу. Врач заверил ее, что это обычные колики и отправил мать с ребенком домой.

Наоми надеялась, что вялость сына пройдет вместе с коликами, но состояние малыша ухудшилось. Фредди начал постоянно плакать и хрипеть. Женщина пришла на повторный прием, но диагноз остался прежним. Британка засомневалась в компетентности врача и нашла другого доктора.

Тот сообщил, что у мальчика врожденный порок сердца: аорта была сильно сужена, из-за чего кровь почти не поступала в орган. Было решено срочно прооперировать Фредди.

Ребенок успел пострадать из-за своего недуга: легкое мальчика сложилось. Во время 10-часовой операции Фредди пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Через полгода малыша еще раз прооперировали и теперь он полностью здоров.

Наоми счастлива, что засомневалась в диагнозе и обратилась к другому специалисту. По словам врачей, мальчик не пережил бы ночь без операции.

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