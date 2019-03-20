Хроническая бессонница не даст дожить до старости – ученые

Нарушения сна очень опасны из-за риска развития гипертонии, деменции, инфарктов и диабета.

Ученые из Национального института по проблемам старения провели исследование. Они проанализировали состояние почти 10 000 людей в возрасте 65 лет, половина из них страдала от бессонницы. Причём некоторые респонденты считали, что достаточно спят, но не чувствовали благотворного эффекта от отдыха.

Оказалось, что людям, спящим менее 5 часов в сутки, хроническая бессонница скорее всего не даст дожить до старости. У них в 3 раза выше риск появления диабета 2-го типа, и в 2 раза — гипертонии. Также нарушения сна могут вызывать нарушение когнитивных способностей, что станет причиной депрессивных состояний, развития болезни Альцгеймера и деменции.

Главными факторами, мешающими качественному отдыху, ученые назвали частые позывы в туалет, хронические боли и психологический стресс. Вырабатывается гормон кортизол, который провоцирует возбужденное состояние.

Ученые отмечают, что для возрастных людей нет четкого времени, которое можно считать «золотой серединой» для отдыха. Главным показателем является состояние человека, который проснулся. Если он чувствует себя бодрым и отдохнувшим, то во сне он провел достаточно времени.

Чтобы не провоцировать ухудшение сна, следует исключить алкоголь, кофеин, любые стимуляторы и тяжёлую еду, по крайней мере, за 3 часа до сна. Тревожные мысли лучше отметить в блокноте, так мозг освободится от лишней нагрузки.