Тихий убийца: Медики рассказали, как измерить кровяное давление дома

Сегодня, 18:15 \\ Здоровье

Артериальное давление не имеет ранних симптомов, поэтому его нужно систематически проверять.

Высокое кровяное давление поражает каждого четвёртого жителя планеты. Заболевание не имеет ярких ранних симптомов, поэтому предотвратить его практически невозможно. «Тихий убийца» создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, из-за чего может возникнуть угроза для жизни. Единственный способ узнать уровень давления — измерить его.

Медики рассказали, что существуют специальные тесты, которые можно провести как в медицинском учреждении, так и дома. По мнению экспертов, домашняя проверка может оказаться более точное, потому что беспокойство пациента не повлияет на результат.

Для контроля артериального давления нужно приобрести специальный монитор. Чтобы купить правильное устройство, нужно проконсультироваться с врачом.

Эксперты рекомендуют покупать аппарат, который измеряет давление на плече, а не запястье. Также нужно убедиться, что размер соответствует вашей руке. По словам специалистов, приобретать устройство стоит только у официальных организаций, которые могут предоставить гарантию качества продукта.

Медики рассказали, что измерить кровяное давление в домашних условиях не сложно. Стоит придерживаться следующих правил.

1. Чтобы получить точный показатель, нужно расслабиться: беспокойство и стресс повышают уровень bp.

2. Измерять давление нужно на стуле, прислонившись спиной к спинке, а ноги должны касаться пола.

3. Руки положить на стол в расслабленном виде: важно не сжимать кулак во время измерения давления.

4. Манжету надеть на плечо и несильно затянуть: важно, чтобы под манжету можно было поместить два пальца. Трубка устройства должна быть направлена вниз по центру.

5. Во время измерения желательно не разговаривать.

Медики отметили, что манжета будет очень быстро раздуваться, из-за чего может возникнуть временный дискомфорт.

Показатель с монитора нужно записать. Эксперты рекомендуют сделать повторное измерение через несколько минут. Если вы заметили повышенное артериальное давление, то стоит немедленно обратиться к специалисту.

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Автор - Ксения Вишневская
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