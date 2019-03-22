Существует три основные причины возникновения жажды.

Жалобы касательного обильного и в то же время беспричинного питья участились. Российские медики, во главе с врачом-эндокринологом клинико-диагностического центра «Мединцентр» Тамарой Гелашвили, проанализировали ситуацию и рассказали гражданам страны правду. Оказалось, что употребление большого количества воды может быть симптомом страшной болезни.

По словам медиков, жажда — это естественное ощущение. Однако, если человек начинает пить без меры — каждые 15-20 минут, то стоит немедленно обратиться в больницу за помощью. Гелашвили выделила 3 нездоровые причин возникновения жажды. Во-первых — это нарушение водно-солевого баланса, причиной которого могут стать жаркая погода, интенсивные физические нагрузки и диарея. В данном случае врачи советуют наладить свой рацион, разнообразив его овощами и фруктами. Если жажда не проходит, необходимо сдать анализ на сахар крови, поскольку все симптомы указывают на диабет. Заболевание подразумевает под собой повышенный уровень глюкозы в крови, что приводит к излишнему мочеиспусканию и обезвоживанию.

Во-вторых — желание пить может быть следствием приёма препаратов. Отхаркивающие, мочегонные, антигистаминных лекарственные средства, а также ряд антибиотиков, склонны вызывать понижение артериального давления и задержку жидкости в организме, что приводит к сухости во рту.

В-третьих — жажда может быть признаком нарушения работы пищеварительных желёз. Боли в костях и мышечная слабость являются вторичными признаками недуга.

Кроме того, в случае с постоянными отёками, эндокринолог посоветовала сделать УЗИ почек и лабораторное исследование мочи, которое поможет определить наличие почечной недостаточности.