«Страшнее рака только Альцгеймер»: Малышева рассказала о неизлечимой болезни

Развитие слабоумия, нарушение восприятия и ухудшение памяти – все эти признаки указывают на прогрессирующее начало неизлечимой болезни последнего столетия.

Известная телеведущая Елена Малышева считает болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью современности, которая не щадит никого. «Чем дольше мы живем, тем больше риск развития болезни», - считает доктор.

Данное заболевание было открыто в начале двадцатого века, но вакцину от страшного недуга до сих пор не вывели. Болезнь Альцгеймера является распространённой формой прогрессирующего слабоумия. Чаще всего этой болезни подвержены люди старше 65 лет. Однако случаи диагностирования заболевания в более раннем возрасте с каждым годом только увеличиваются. Первые признаки могут проявиться уже после 40 лет. Также доказано, что болезнь передаётся генетически по роду.

Суть болезни Альцгеймера состоит в гибели клеток мозга, но этот процесс можно замедлить, обратившись вовремя в больницу.

Первым тревожным «звонком» являются часты провалы в памяти. Забыть важные даты, суть вчерашнего важного разговора, имя и черты лица знакомого – такая забывчивость становится серьёзным поводом для похода к терапевту.

Также вторым признаком является затруднение с выполнимостью ряда привычных и простых задач. Сложности в преодолении расстояний и ориентации на местности, вычислением времени являются тревожным поводом.

Проблемы с разговорной речью также должны натолкнуть на мысли о посещении врача. Ведь нарушения работы мозга препятствуют нормальной формулировки мыслей.

Все эти признаки постепенно ведут к тому, что человек становится неспособным к самостоятельной жизни, а организм полностью изнашивает свои функции и, как следствие, умирает. Именно поэтому врачи настоятель рекомендуют обращать внимание на эти признаки.

Также специалисты считают, что данному заболеванию более подвержена женская половина населения. Причиной тому является их долголетие относительно мужчин. Но, к сожалению, предсказать причины развития Альцгеймера до сих пор невозможно.

Но развитие заболевания можно уменьшить благодаря «Заморской диете». Она включает в себя каждодневное потребление более килограмма зелени, 60 грамм оливкового масла и килограмма рыбы. Каждый из продуктов диеты призван «оберегать» клетки нашего мозга от разрушений и возникновения неизлечимой болезни.