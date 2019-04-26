Высокое давление? Нарушения сна вызывают инсульт и гипертонию

Ночное прерывание дыхания приводит к повышению артериального давления.

Повышенное кровяное давление является самым распространенным симптомом, свидетельствующим о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. По данным медиков, каждый четвертый человек на планете живет с повышенным давлением. Чаще всего, причинами этого становится лишний вес и вредные привычки. Британские медики напоминают, что есть еще один симптом, говорящий о гипертонии.

Так, высокое давление могут обусловить нарушения сна, которые впоследствии вызывают инсульт и гипертонию. Так, апноэ во сне характеризуется неконтролируемым расслаблением мышц глотки, которые сужают дыхательные пути. Это приводит к перекрытию кислорода на 10-20 секунд. Помимо очевидных неприятностей, апноэ негативно влияет на кровеносную систему, повышая давление крови.

Здоровый организм снижает артериальное давление во сне, что позволяет отдохнуть и восстановить силы. Перекрытый кислород приводит к обратному эффекту: давление повышается, что приводит к недостатку кислорода в мозгу, способствует развитию диабета и болезней сердца.

Врачи напоминают, что поводом к посещению кардиолога может стать громкий храп, шумное дыхание с перерывами, и прерывистый сон. Пациенты, страдающие апноэ, не чувствуют бодрости после сна, что снижает их работоспособность. Что примечательно, решить эту проблему, изменив образ жизни, нельзя. Специалисты рекомендуют начать лечение апноэ, которое является главным риском.