Сахар добавляют везде. Вот как уменьшить его долю в рационе до 10%

Сократить потребление этого продукта полезно для фигуры и здоровья.

Сахар добавляют в соусы, йогурты, консервацию, хлеб, злаковые батончики и мюсли, то есть практически везде. Врачи рекомендуют уменьшить его долю в рационе до 10% от общей калорийности пищи, принятой за день. Соблюдение стандартов сохранит стройность и обеспечит хорошее самочувствие. Медики объяснили, как уменьшить потребление сахара до 10%. Например, если в течение суток человек получил 3000 ккал в сутки, то на сладкое вещество отводится не более 30 ккал, то есть десятая часть. Ради сокращения употребления вредного продукта для начала нужно убрать сахарницу подальше от глаз. Если она стоит на столе, то возникает соблазн и намного тяжелее придерживаться нормы.

Следует взять за правило, постоянно проверять состав продуктов. В некоторых товарах может содержаться сахар, а зачастую потребитель ничего не знает об этом. Например, он есть в колбасе и твороге. Поэтому перед употреблением нужно внимательно осмотреть этикетку. Требуется с большой осторожностью относиться к сладким газированным напиткам. Нередко люди едят мёд, варенье, выпечку, не замечая сколько сахара содержат вот эти продукты, а потом удивляются, ожирению, сердечным болезням и прочим напастям, которые возникают из-за избыточной массы тела.

Сахар можно заменить более здоровыми продуктами. Например, лимонад равносилен газированной воде с лимоном и мятой. Альтернативой фруктовым сокам из магазина служат апельсин, яблоки, груши, мандарины. Кетчуп благополучно заменяется овощными соусами самостоятельного приготовления. Вместо сахара врачи рекомендуют есть больше фруктов. Многие из них имеют сладкий привкус и служат отличной альтернативой.