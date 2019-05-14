Таят опасность: Медики рекомендуют не давать детям макароны и сосиски

Сегодня, 09:40 \\ Здоровье

Это формирует неправильные вкусовые пристрастия и в будущем может вызывать серьёзные заболевания.

Главврач клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала, как формируются вкусовые пристрастия у детей. Она призвала родителей обратить на этот момент особое внимание.

Если ребёнок с детства приучен есть сладкое в большом количестве, то во взрослой жизни ему нужно будет себя постоянно ограничивать в этом. Если того не делать, то ожирение, сахарный диабет и проблемы с сердцем гарантированы.

Таят в себе опасность и любимые блюда детей: макароны и сосиски. Медики рекомендуют не давать их детям. Если кормить ребёнка этими продуктами с утра до вечера, то во взрослой жизни гарантировано будут проблемы со здоровьем.

Зависимость от продуктов формируется в то время, когда родители приучили ребёнка к определённому типу питания. Поэтому в рационе детей обязательно должны быть сезонные овощи и фрукты, орехи, молочные продукты.

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Автор - Катерина Рождественская
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