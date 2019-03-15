Ученые рассказали о смертельной опасности строгих диет

Ожирение, дистрофия, пищевые расстройства, диабет и многое другое, к чему могут привести ограничения при питании.

В погоне за идеалом и стройной фигурой девушки готовы на многое. Строгие диеты, изнурительные тренировки, на которых «отрабатывается воскресная пицца» или вовсе полный отказ от еды – всё это негативно сказывается на здоровье и внешнем виде. В первую очередь страдает ЦНС и репродуктивная система женщины. Далее, как по цепочке, постепенно страдает и весь организм.

Учёные предупреждают о том, что заниженная калорийность не даёт желаемого эффекта, а лишь приводит к набору веса и психологическим проблемам.

Чем больше человек себе запрещает, тем больше он хочет это «запретное». Соответственно, что из-за большого дефицита калорий происходят срывы, неконтролируемые переедания, которые перерастают в булимию или ожирение со всеми его вытекающими.

Булимия является психологическим расстройством, связанным с нарушением пищевого поведения или склонностью болезненно реагировать на стресс, поглощая большое количество пищи. Расстройство имеет два распространённых синдрома: нервная булимия и компульсивное переедание, где главную роль играет психология.

При нервной булимии человек испытывает непреодолимое желание постоянно поглощать какую-либо еду без признаков голода. Мысли о еде и страх набора веса сопровождаются мерами своеобразного ритуального характера в виде рвоты, голодания, приёмом средств «для похудения».

При компульсивном переедании проявляется озабоченность едой, не сопровождающаяся контролем веса. Последствия булимии очень опасны: нервная анорексия, компульсивное расстройство, депрессия, шизофрения, диабет или летальный исход. Организм истощён, нехватка нутриентов сказывается на состоянии зубов, волос, ногтей, костей. Выпадение и ломкость являются союзниками.

Ожирение или набор веса при срыве или окончании строгой диеты является обычным исходом при ограничениях. Это происходит потому, что изначально человек «запрограммирован на выживание». Соответственно, диета воспринимается организмом как опасность. И, дабы, сохранить себя, он замедляет обмен веществ. Но после возвращения к прежнему питанию, организм выходит из «спячки», начиная активно запасаться. Итогом становится то, что после диеты происходит набор веса намного быстрее чем обычно. При ожирении сахарный диабет второго типа не является редкостью и встречается в 4 раза чаще.

Самым оптимальным способом для здорового похудения является подсчёт калорий с учётом ваших данных в виде веса, роста, возраста и физической активности. В данном случае оптимальный дефицит не должен составлять более 20%. А также важную роль играет переход на сбалансированное питание, которое будет соблюдаться на протяжении всей жизни.