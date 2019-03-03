Летняя ягода полезна не только при простудных заболеваниях, она хорошо влияет на пищеварение и является незаменимым средством для суставов, сердца и памяти.

С наступлением тёплого времени года наступает подходящий период, чтобы насытить организм витаминами. Это легко можно сделать с помощью малины. Несмотря на распространённое убеждение в том, что эта ягода может помочь только от жара при простуде, это далеко не так. Диетолог рассказал о полезных свойствах малины.

По его словам, ягода обладает противовоспалительным эффектом, поэтому очень полезна для тех, кто страдает такими заболеваниями, как артрит и артроз. Кроме того, малина крайне полезна при проблемах сердца и сосудов. Она очищает кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек. Ягода укрепляет работоспособность сердце и выводит вредные токсины.

Малина богата витаминами С, К, В9, Е и В6. Кроме того, в ягоде содержатся железо, магний, цинк, марганец и медь. Интересно, но диетологи также признают малину одним из лучших продуктов во время похудения. Она положительно влияет на пищеварительную систему, заставляя кишечник работать.

Ягода улучшает память и ослабляет симптомы стресса и тревоги. Малина способна поднять настроение и оказывает успокоительный эффект на весь организм. Как уже не раз говорили исследователи, малина помогает снять воспаления горла при простудных заболеваниях и ангине, а также выводит из бронхов мокроту и очищает их.