Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также наличие в продуктах вредных добавок.

Как выяснили медики, рак кожи может возникать не только от солнца. Большую роль в этом играют и другие факторы, которые иногда даже важнее. Медиками были найдены три неожиданных причины, которые вызывают онкологию.

На первом месте среди них стоит недосып. По словам специалистов, необходимо ложиться спать до 23 часов. Ночью вырабатывается гормон мелатонин. Его недостаток возникает, если полноценному сну человека мешает свет. Именно поэтому спать нужно ночью и в полной темноте.

Кроме того, важно следить за питанием. Продукты с содержанием пестицидов и иных вредных добавок также способствуют развитию рака. Врачи советуют употреблять сезонные фрукты и овощи. Так вероятность съесть что-то с различными примесями уменьшается. Не рекомендуется также есть слишком прожаренное мясо и злоупотреблять сладостями.

Важным фактором в развитии рака является курение. Медики уже давно выяснили, что оно вызывает рак лёгких, желудка, пищевода, горла. Теперь установлена связь между пагубной привычкой и возникновением рака кожи.

Стоит сказать и о профилактическом средстве. Оказывается, помочь может кофе. Всего одна чашка в день уменьшает риск развития рака кожи на 3%. Однако не стоит пить его слишком много. Любой продукт приносит пользу только в умеренном количестве.