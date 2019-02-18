Медики рассказали об основных различиях между сердечным приступом и приступом паники

Сегодня, 08:13 \\ Здоровье

Пытаясь заниматься самолечением, люди путают одну болезнь с другой. 20% серьезных заболеваний оказываются неправильно диагностированы.

Здоровье не следует воспринимать легкомысленно, ведь это одна из самых важных вещей в жизни, поэтому необходимо рассмотреть некоторые из болезней, которые могут быть проигнорированы или неправильно диагностированы.

Иногда очень трудно отличить сердечный приступ от приступа паники, потому что на первый взгляд их симптомы очень схожи. Острая пульсирующая боль часто указывает на сердечный приступ. Во многих случаях эта боль присутствует только в левой руке.

Медики рассказали об основных различиях между сердечным приступом и приступом паники. Люди с сердечным приступом имеют повышенную частоту дыхания и не испытывают паники, но они могут чувствовать себя очень напуганными. До этого они могут чувствовать головную боль и дрожать. В случаях панических атак у человека возникает чувство потери контроля над своими нервами и своим разумом. Если у человека случился приступ паники, его тело моментально становится напряжённым, поэтому не исключено наличие мышечных болей.

Ещё одно заболевание, подверженное неправильному диагностированию – это менингит. Это заболевание представляет из себя воспаление мягких оболочек, окружающих головной и спинной мозг. Это очень опасно и может привести к повреждению мозга. Вот почему очень важно получить ранний и правильный диагноз. Общие симптомы, такие как лихорадка, холодные руки, мышечные боли, головные боли и усталость могут быть обманчивы. Это заболевание часто путают с простудой, поскольку у нее очень похожие симптомы.

Врачи рекомендуют обратить внимание на такие симптомы, как: жесткая шея, судороги, пятна и высыпания на коже, чувствительность к свету. Все они неизменно сопровождают менингит. Неправильный диагноз и самолечение в итоге могут стоить человеку жизни.

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Автор - Варя Дуналько
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