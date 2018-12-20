Россиянок ждёт эпидемия рака шейки матки – Количество пациентов удвоится к 2030 году

Сегодня, 07:10 \\ Здоровье

По статистике, 130 тысяч женщин находятся в опасности.

31 мая, совет здравоохранения России объявил о том, что если в ближайшее время в стране не будет введена обязательная прививка от вируса папилломы, то уже к 2030 году россиянок ждёт эпидемия рака шейки матки. Данную информацию и прогноз предоставил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев.

Также он привёл пример из всемирной статистики, где сказано, что количество пациентов может удвоиться, а смертельные случаи берут своё начало с 1990 годов. 295 тысяч случаев из которых 130 тысяч женщин обречены на смерть — это последствия заболевания.

Данная проблема крайне актуальна, а главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, сказала о том, что включение ВПЧ-вакцинации в список необходимых прививок может спасти тысячи жизней. Также необходима масштабная акция, поскольку в большинстве случаев люди попросту не знают о существовании проблемы. Женский пол в возрасте от 9 до 45 дет нуждается в получении информации. ВПЧ — это группа распространенных вирусов, которые в следствие заражения вызывают онкологические новообразования, в том числе и злокачественных.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Брик
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания

Кишечные бактерии могут влиять на психологическое состояние, а чтобы уменьшить...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 и Honor 30 неоспоримы....

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

Обнаруженные полезные ископаемые на «красной планете» станут «яблоком раздора».

Фото ожидаемой тёмной темы в iOS 13 неожиданно «слили» в Сеть

Тёмная тема экономит заряд и бережёт зрение. Сервисы «Найти друзей» и «Найти iPhone»...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ