Россиянок ждёт эпидемия рака шейки матки – Количество пациентов удвоится к 2030 году

По статистике, 130 тысяч женщин находятся в опасности.

31 мая, совет здравоохранения России объявил о том, что если в ближайшее время в стране не будет введена обязательная прививка от вируса папилломы, то уже к 2030 году россиянок ждёт эпидемия рака шейки матки. Данную информацию и прогноз предоставил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев.

Также он привёл пример из всемирной статистики, где сказано, что количество пациентов может удвоиться, а смертельные случаи берут своё начало с 1990 годов. 295 тысяч случаев из которых 130 тысяч женщин обречены на смерть — это последствия заболевания.

Данная проблема крайне актуальна, а главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, сказала о том, что включение ВПЧ-вакцинации в список необходимых прививок может спасти тысячи жизней. Также необходима масштабная акция, поскольку в большинстве случаев люди попросту не знают о существовании проблемы. Женский пол в возрасте от 9 до 45 дет нуждается в получении информации. ВПЧ — это группа распространенных вирусов, которые в следствие заражения вызывают онкологические новообразования, в том числе и злокачественных.