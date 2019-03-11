Потемнение кожи может быть главным признаком диабета 2 типа

Сегодня, 11:00 \\ Здоровье

Высокий уровень глюкозы влияет на нервы и циркуляцию крови в организме.

Высокий уровень глюкозы влияет на нервы и циркуляцию крови в организме.

При диабете 2 типа клетки организма не способны преобразовывать сахар в энергию. С течением времени высокий уровень сахара приводит к тому, что клетки приобретают инсулиновую устойчивость. Врачи сообщают, что понять наличие болезни просто, ведь потемнение кожи может быть главным признаком диабета 2 типа.

Диабет 2 типа иногда проявляется симптомами на коже. Такие проблемы, как необычные инфекции кожи, потемнение кожи в области складок тела и наличие плохо заживающих ран могут являться признаками болезни. Помимо этого, одним из неявных симптомов может быть зуд кожи.

Доктора рассказывают о том, что даже комариные укусы могут привести к образованию язв на теле. К этому приводит плохое кровообращение и повреждения нервов, вызванные высоким уровнем глюкозы в крови. Малый приток крови к коже затрудняет процессы восстановления эпителия.

Инсулинозависимые люди склонны к чёрному акантозу (Acanthosis nigricans). Данный недуг приводит к уплотнению кожи и покрытию ее темными пятнами в областях со складками кожи (подмышки, паховая область, шея). К появлению пятен приводит неправильная работа поджелудочной железы и избыточный вес, свойственный диабетикам.

Зачастую такие кожные заболевания безвредны, но могут представлять собой симптомы диабета. В случае появления их на теле необходимо срочно обратиться к эндокринологу.

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Автор - Олег Некрасов
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