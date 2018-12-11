Ученые нашли способ борьбы с жиром на животе после 50 лет

С возрастом меняется распределение жира, его большая часть откладывается на животе. Специалисты выяснили, как этого избежать.

В Американском гериатрическом обществе рассказали, что с процессами старения уменьшается мышечная масса, в области живота откладывается жир. «Центральное ожирение» связывают с высоким риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таким образом, снижение физической активности способно вызвать преждевременную смерть.

Ученые разработали программу эффективных тренировок, позволяющую снизить вес людям после 50 лет. В течении десяти недель группа добровольцев испытывала программу на себе. Тренировки проходили три раза в неделю.

В начале упражнения длились по 18 минут. Далее время увеличилось до 36 минут. 40 секунд занимала нагрузка, после – 20 секунд отдыха. Интервалы повторялись в течении отведенного времени.

В результате, после качественного прохождения тренировок, жировая масса сократилась на треть, а мышечная масса увеличилась.

Ученые отметили, что эффект у женщин был менее выражен, чем у мужчин. Связь между полом и физическими нагрузками специалисты собираются выяснить в следующем исследовании.

Сообщается, что курс упражнений, которые выполняли добровольцы, можно пройти и в домашних условиях самостоятельно.