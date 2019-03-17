Педиатры назвали возраст, когда детям лучше начать заниматься спортом

Сегодня, 05:04 \\ Здоровье

Врачи утверждают, что физическая активность необходима для полноценного развития любого ребенка. Педиатры назвали возраст, когда детям лучше начать заниматься тем или иным видом спорта без вреда для собственного организма.

 Итальянский союз педиатров опубликовал рекомендации, в которых содержится информация о том, когда и куда именно предпочтительно отдавать ребенка для занятий спортом.

По словам Альберто Виллани (президент Союза), правильная физическая нагрузка в детстве заложит базу, которая поспособствует предотвращению таких заболеваний, как ожирение, диабет, астма, а также поможет в борьбе с сердечно-сосудистой недостаточностью и рядом других проблем.

С раннего детства ребенка можно приучать к плаванию. В три года дети способны задействовать всю свою массу мышц, не создавая риск для травм.

С четырехлетнего возраста, по рекомендациям педиатров, ребенок может осваивать лыжный спорт.

В пять лет целесообразно отдавать детей на гимнастику. Но занятия должны проходить в щадящем режиме, а к профессиональным тренировкам можно приступать не ранее восьми лет.

На футбольную секцию записывать малышей медики советуют не раньше шести лет. Также шесть-семь лет – лучший возраст, чтобы начать заниматься боевыми искусствами.

В семь-восемь лет дети могут освоить такие виды спорта, как теннис и фехтование. Помимо физического развития, занятия в этих секциях помогут нормализовать осанку, устранив искривления позвоночника.

Секции по баскетболу и волейболу требуют определенного развития моторики, поэтому лучшим возрастом, по версии педиатров, для того, чтобы отдать ребенка в эти виды спорта, является десять-одиннадцать лет. Позднее всего следует начинать заниматься регби – не ранее двенадцати лет.

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Автор - Мария Титова
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