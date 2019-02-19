Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания

Сегодня, 15:46 \\ Здоровье

Кишечные бактерии могут влиять на психологическое состояние, а чтобы уменьшить беспокойство, необходимо нормализовать микрофлору.

Учёные выяснили, что пищевые добавки, которые необходимы для нормализации микрофлоры кишечника, могут избавить от тревожности. Способ, который был найден специалистами, проверен в ходе эксперимента. В нём приняли участие 1503 человека. Они были разделены на несколько групп. Одной из них давали пробиотические добавки, а другой – непробиотические.

В результате было установлено, что половина добровольцев, которые получали на протяжении исследования пробиотические добавки в пищу, продемонстрировали положительное влияние на симптомы тревоги. Примерно треть заявила об эффективности такого способа устранения тревоги и отметили, что состояние кишечника действительно влияет на тревогу.

Однако примечательно, что группа, которая использовала непробиотические способы, то есть просто корректировала питание, показала положительное влияние на психологическое состояние, которое достигло 86%.

Авторы отметили, что одна из причин того, что непробиотические вмешательства были более эффективными, чем пробиотические, объясняется тем фактом, что изменение рациона питания могло оказывать большее влияние на рост кишечных бактерий, чем введение в бактерий определенных типов.

Всё чаще исследования показывают, что кишечник и мозг взаимосвязаны. С помощью стабилизации работы кишечника можно нормализовать мозговую деятельность и нервную систему. Аналогичный эффект наблюдается и при обратной зависимости. Дальнейшее развитие этого вопроса поможет в лечении болезней, связанных как с кишечником, так и с головным мозгом.

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Автор - Альбина Холодная
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