Низкоуглеводная диета вызывает подагру

По словам специалиста, из-за такой диеты могут возникнуть проблемы с ЖКТ, выделительной и сердечно-сосудистой системой.

Старший научный сотрудник клиники при Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Ченохина рассказала о вреде низкоуглеводной диеты. Дело в том, что такой режим приема пищи ограничивает организм в употреблении углеводов и перенасыщает его белками.

Рацион, в который входит большое количество белков, богат пуриновыми основаниями, которые провоцируют образование камней. Вследствие этого повышается уровень мочевой кислоты и увеличивается риск развития подагры. Также такая диета может вызвать развитие проблем с пищеварением, сердцем и сосудами.

Врач-диетолог отметила, что люди, следующие диетам, могут сильно навредить своему организму. Так как такой режим не соответствует принципам правильного питания. Прежде всего, здоровый рацион должен быть разнообразен и сбалансирован. Только так получится поддерживать здоровье и силы.

Ранее, китайские медики обнаружили связь между употреблением сахаров и развитием мерцательной аритмии. У людей, не отказывающих себе в углеводах, частота развития аритмии ниже на 16-18% чем у тех, кто сводит к минимуму их потребление.