Составлен ТОП-6 самых бесполезных советов врачей

Сегодня, 03:32 \\ Здоровье

Эксперты составили ТОП-6 советов, которые дают врачи. Но по факту эти рекомендации являются самыми бесполезными. Некоторые мифы настолько распространились, что практикующие врачи воспринимают их как неоспоримую истину.

 Люди привыкли, что врачи дают грамотные рекомендации, которые касаются человеческого организма. Однако в обществе существует ряд мифов, которые укоренились настолько, что их применяют в своей практике медработники.

Эксперты составили ТОП-6 таких советов, которые на деле оказались бесполезными.

Обычно врачи предупреждают о том, что Манту нельзя мочить. Специалисты объясняют, что препарат вводится в самые глубокие слои кожи. Вода попасть туда из внешней среды никак не может. Однако расчесывать место, где был сделан укол, все же не рекомендуется.

Выпивать каждый день по 8 стаканов воды. Данный совет является необоснованным, так как суточная норма выпиваемой воды у каждого человека рассчитывается индивидуально. Норма зависит от ряда факторов, среди которых масса тела, время года, наличие каких-либо заболеваний и другие показатели.

Употребление противовирусных препаратов во время болезни. Эксперты отмечают, что данный совет практически не имеет подтверждений в виде сертифицированных исследований. Противовирусные препараты не помогают ускорить течение ОРВИ. Они только минимизируют проявление симптоматики.

В темноте нельзя читать/смотреть телевизор. В темноте слизистая глаза быстрее пересыхает, а мышцы больше напрягаются. Поэтому происходит быстрая переутомляемость. Но зрение от этого не портится.

Завтрак обязателен. Среди бесполезных советов оказался завтрак, как главный прием пищи за день. Американские ученые из Корнеллского университета доказали, что завтрак не является гарантией защиты от ожирения. Более того, в среднем человек, пропускающий завтрак, получает на 400 калорий в день меньше.

Заключает ТОП-6 миф о вкусовых зонах языка. Эксперты сообщают, что весь язык полноценно воспринимает все спектры вкуса: и сладкое, и соленое, и острое, и так далее. Различия в степени реакции имеются, но они незначительны.

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Автор - Мария Титова
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