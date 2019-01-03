Сжигать калории без спортзала! Названы 4 способа оставаться в отличной форме

Сегодня, 18:54 \\ Здоровье

Длинная очередь, чистка зубов и ожидание транспорта – идеальное время для тренировки, считают специалисты.

Эксперты советуют извлекать пользу из каждой минуты жизни. По их словам, те, кто не может найти время на то, чтобы похудеть или держать мышцы в тонусе, просто не хочет его искать. Они предложили несколько оптимальных вариантов, когда можно уделить время тренировке без ущерба для расписания и назвали 4 способа оставаться в отличной форме.

Долгая очередь – неприятное и бесполезное занятие, с которым каждый сталкивается по несколько раз в день. Специалисты советуют в это время делать подъёмы пальцев ног. Это поможет работать мышцам стоп и голени, чтобы избежать проблем в будущем. Медики советуют чередовать быстрый и медленный темп, а также время от времени задерживаться на носочках примерно на 5-10 секунд.

Кроме того, можно сжигать калории даже во время чистки зубов. Идеально в данном случае подойдут приседания. Для них не нужно сильно задействовать руки. Заодно, уверены эксперты, это поможет проснуться и не забыть сделать утреннюю зарядку.

Интересный вариант предлагает Американский совет по упражнениям. Его представители уверены, ничто так не помогает держать мышцы в тонусе, как их сокращение. Идеальное время для этого, по их словам, ожидание транспорта на остановке или подъём на лифте домой или в офис. Следует чередовать различные группы мышц.

Во время просмотра фильма можно совмещать приятное с полезным. Эксперты считают, что это идеальное время в течение дня, чтобы тренировать мышцы пресса, а во время рекламы можно взять в руки гантели. По словам врачей, на первый взгляд, нагрузка очень мала. Но ежедневные повторения позволят укрепить мышцы и сжигать калории без спортзала гораздо лучше, чем постоянная отмена тренировок из-за усталости.

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Автор - Альбина Холодная
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