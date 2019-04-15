Медики назвали «гигиенические» привычки, которые несут вред здоровью

Сегодня, 16:56 \\ Здоровье

Принимать ванну после тренировки нельзя, возможен инфаркт. Также не нужно закрывать рот рукой во время кашля.

Люди часто сталкиваются с проблемами в сфере здоровья и даже не знают о том, что может послужить причиной. Медики назвали основные «гигиенические» привычки, которые несут огромный вред здоровью. Отказ от них поможет сохранить здоровье на долгие годы. Не нужно закрывать рот рукой во время кашля, принимать ванну после тренировки, пользоваться зубной щёткой больше двух-трёх месяцев.

Если говорить про кашель, то медики не советуют закрывать рот рукой , поскольку микробы очень живучие. Они продолжают существовать на протяжении нескольких месяцев, человек же даёт им «убежище». К тому же современные вирусы приспособились и к чистящим средствам, поэтому прежде чем они умрут, зараза попадёт на других людей и предметы мебели. 

Иммунитет становится очень слабым, а организм подвергается различным заболеваниям: начиная от простуды и заканчивая аутоиммунными осложнениями. В таком случае можно подцепить что угодно и стать постоянным клиентом районной поликлиники. 

Что касается занятий спортом, то медики выяснили опасность горячей ванны после тренировок. Дело в том, что физическая активность сильно расширяет сосуды, сердце сильно напрягается, а горячие ванны только усугубляют ситуацию. Медики советуют избегать подобных процедур, поскольку это может закончиться плачевно — инфарктом. 

Также стоит не забывать менять щётку раз в два-три месяца. Это связано не только с её упругостью и качеством чистки зубов, а также с микробами, которые живут там. Конечно, здесь имеют важное значение отдельный санузел, сушится ли щётка после каждой чистки, но в любом случае микробы остаются. 

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего,...

Секрет Египта раскрыт: Google посвятил дудл Солнечной ладье Хеопса

Массивное судно можно посетить в Музее солнечной лодки в Гизе, так как Google отмечает 65...

Instagram «удалит» приложение Direct

Отмена данной функции внутри приложения может повлечь за собой часть недовольств со...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Заболеть может каждый! Доктор рассказал, как определить слабоумие на начальной стадии

В случае с деменцией, никакие отговорки больного не должны приниматься во внимание.

Что ожидает владельцев смартфонов Huawei - Мнение

Будущее компании туманно, хоть Google и обещает поддерживать уже выпущенные устройства.

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...

ТОП-5 овощей, которые нужно каждому добавить в диету

В их состав входят полезные вещества в правильных пропорциях, позволяя сохранять хорошее...

Эксперты назвали главный признак нехватки витамина С

 Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главный признак, по...

Учёные создали «робота-кузнечика», способного прыгать на высоту до метра

 Этого 30-сантиметрового робота в дальнейшем будут применять в поисково-спасательных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ