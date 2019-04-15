Медики назвали «гигиенические» привычки, которые несут вред здоровью

Принимать ванну после тренировки нельзя, возможен инфаркт. Также не нужно закрывать рот рукой во время кашля.

Люди часто сталкиваются с проблемами в сфере здоровья и даже не знают о том, что может послужить причиной. Медики назвали основные «гигиенические» привычки, которые несут огромный вред здоровью. Отказ от них поможет сохранить здоровье на долгие годы. Не нужно закрывать рот рукой во время кашля, принимать ванну после тренировки, пользоваться зубной щёткой больше двух-трёх месяцев.

Если говорить про кашель, то медики не советуют закрывать рот рукой , поскольку микробы очень живучие. Они продолжают существовать на протяжении нескольких месяцев, человек же даёт им «убежище». К тому же современные вирусы приспособились и к чистящим средствам, поэтому прежде чем они умрут, зараза попадёт на других людей и предметы мебели.

Иммунитет становится очень слабым, а организм подвергается различным заболеваниям: начиная от простуды и заканчивая аутоиммунными осложнениями. В таком случае можно подцепить что угодно и стать постоянным клиентом районной поликлиники.

Что касается занятий спортом, то медики выяснили опасность горячей ванны после тренировок. Дело в том, что физическая активность сильно расширяет сосуды, сердце сильно напрягается, а горячие ванны только усугубляют ситуацию. Медики советуют избегать подобных процедур, поскольку это может закончиться плачевно — инфарктом.

Также стоит не забывать менять щётку раз в два-три месяца. Это связано не только с её упругостью и качеством чистки зубов, а также с микробами, которые живут там. Конечно, здесь имеют важное значение отдельный санузел, сушится ли щётка после каждой чистки, но в любом случае микробы остаются.