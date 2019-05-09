Яд в кране: Сибирская вода может быть самой токсичной в России

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Американские учёные выяснили, что угольные электростанции опасны для питьевой воды.

Питьевая вода, которая находится у нас в кране, может превращаться в яд. Для этого достаточно смешать химические вещества, которым не желательно встречаться друг с другом. Американский эколог Жанна Ван Бризен провела исследование, в ходе которого выяснилось, что токсичность воды напрямую зависит от количества угольных электростанций поблизости.

Механизм превращения питьевой воды в опасную жидкость не сложный. Водопровод периодически проходит хлорирование. В такие моменты, в воду добавляют специальные хлорреагенты, уничтожающие микробы. Это необходимо для того, чтобы в человеческий организм не попадали вредные бактерии. В то же время, находящиеся рядом с водохранилищами угольные ТЭЦ, выбрасывают в атмосферу бромид. Он оседает и попадает в водоём. Когда бромид вступает в реакцию с хлором, в воде образуются опасные побочные продукты дезинфекции, как бромат. В конечном итоге, такая вода вытекает из кранов в домах.

Если перенести исследование Бризен на территорию России, то путём простого анализа можно понять, какой регион является потенциально опасным. Посмотрев карту всех ТЭЦ (именно угольных, а не газовых), особенно бросается в глаза Сибирь. Здесь функционирует 41 электростанция, работающая исключительно на угле. Исходя из этого получается, что сибирская вода вполне может быть самой токсичной в стране.

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Автор - Антон Словацкий
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