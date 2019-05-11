Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Сегодня, 14:18 \\ Здоровье

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку и сахаросодержащие продукты.

Американские учёные и медики провели масштабное исследование, в котором приняли участие 4500 человек старше 13 лет. Его провели в школе медицины Уэйк-Форест. В результате эксперты назвали лучшую диету для гипертоников.

Исследование показало, что те, кто придерживался диеты Dash (диета для лечения гипертонии), имели гораздо меньше проблем с сосудами и сердцем, чем те, кто не придерживался принципов её питания.

«Соблюдение диеты Dash может снизить риск развития сердечной недостаточности почти вдвое», — говорит Клаудия Кампос, профессор и участница исследования. Основными принципами диеты является исключение из рациона красного мяса, продуктов содержащих насыщенные жиры и холестерин, сладостей, и сладких напитков.

Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, птицу и обезжиренные молочные продукты.

Медики уверяют, если придерживаться принципов этой диеты, то можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта, ожирения и даже некоторых видов рака.

Специалисты также рекомендуют не перекусывать на ходу и не брать еду на вынос. Люди, которые едят подобным образом, съедают примерно на 200 калорий больше за один приём, говорит исследование.

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Автор - Катерина Рождественская
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