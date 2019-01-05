В детских домах выявлены серьёзные нарушения при лечении детей

Сегодня, 07:56 \\ Здоровье

Лечение зубов без анестезии или отсутствие очков для коррекции зрения у ребёнка – и это только малая часть проблем.

О плачевном состоянии работы детских домов говорит то, что по итогам проверки 15 детей будет направленно в Москву на дополнительную диагностику и лечение. Также сообщается, что один из малышей находится в крайнем истощении.

На сегодняшний день на территории страны действует 109 домов-интернатов. Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сообщает, что была проведена проверка в семнадцати специализированных учреждениях.

Специалистами было установлено, что проблемы возникают из-за отсутствие качественного медицинского обслуживания сирот.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова сообщила о том, что в домах для сирот по большей части, отсутствуют квалифицированные стоматологи, а детям приходится испытывать сильную боль также «многие не могут рассказать о своих страданиях».

Заведующий Центром лечебной педагогики рассказала, что Советом при Правительстве по вопросам попечительства на регулярной основе проводится мониторинг домов-интернатов для выявления проблем. Также, она рассказала о том, что во многих интернатах отсутствует возможность лечения зубов под наркозом или анестезией. Этот момент очень важен, так как у детей часто бывает множество тяжелых нарушений, а обезболивание является единственным вариантом лечения.

Ситуация с офтальмологом была также разъяснена. Очки для коррекции назначаются очень редко из-за того, что бесплатно учреждение может получить лишь жесткую оправу, которая является очень ломкой. А средств на получение безопасной гибкой оправы у учреждений нет просто нет.

По завершению проверки Анна Кузнецова сообщила о том, что для исправления ситуации в специализированных домах ребёнка необходимо рассмотреть вопрос «о передачи части функций Минздраву и Минпросвету».

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Автор - Анастасия Васильева
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