Стресс экзамену не помеха! Психологи дали 8 простых советов избавления от тревоги

Главное не учиться слишком много, следовать установленному расписанию, а также всегда делать выбор в пользу здоровья.

Экзамены — сложное время для школьников и студентов, когда стресс неизбежен. Однако специалисты уверены, что его влияние можно минимизировать, если знать как. Психологи дали 8 простых советов избавления от тревоги.

Необходимо распределить своё время, оставшееся до экзамена, чтобы каждый день посвящать изучению определённых вопросов. Контроль над ситуацией лучше всего позволит справиться с тревогой. Кроме того, важно помнить о том, что нельзя учиться всё время. Мозг тоже должен отдыхать, а излишнее перенапряжение будет только в минус.

Необходимо сосредоточиться на хороших событиях. Стресс — это реакция организма на неприятную ситуацию, которой является экзамен. Но это лишь часть жизни, причём очень небольшая. Можно занять себя тренировками, переключить внимание на любимые занятия. Небольшой отдых пойдёт только на пользу и позволит лучше усвоить информацию.

Важно иметь возможность поговорить о страхе и неуверенности с родителями, друзьями, психологом, если необходимо, чтобы понять, что стресс одолевает многих. Кроме того, стоит уделять внимание своему здоровью: полноценный сон и правильное питание — залог успеха.

Перед самим экзаменом важно выполнять все привычные действия. Рутина успокаивает нервную систему. Не стоит посвящать последний вечер изучению нового. Также стоит проснуться в день экзамена пораньше. Это убережёт от опозданий и дополнительной тревоги и обязательно позавтракать. Эксперты уверены, если следовать этим простым, но эффективным советам, стресс экзамену не помеха.