Медики научились определять по зрачкам рак на ранних стадиях

Зрачки меньше, чем обычно. Также болят плечи, а лицо никогда не потеет.

Медики, пытаясь предугадать заболевание, значительно продвинулись в своих исследованиях. На этот раз они научились определять по зрачкам рак на ранних стадиях. В случае наличия заболевания у человека размер зрачков очень маленький, - в нормальном состоянии они в полтора раза больше.

Также стоит сказать, что болезнь выдают слишком опущенное положение век и слабость их тонуса. Это сразу бросается в глаза. Если же говорить не о внешних признаках, а о самоощущении человека, то он начинает чувствовать боль в районе плеч, а лицо не потеет даже в жаркую погоду.

Автор работы Клей Джонсон отмечает, что результаты имеют важное значение для современной медицины, поскольку поможет предугадывать заболевание и предотвращать его. Ранее традиционная методика диагностирования раковых заболеваний не предполагала подобных симптомов, их не брали в расчёт.

Дело в том, что вышеперечисленные симптомы зачастую характерны для обыкновенной простуды. Но, несмотря на то, что люди могут начать на пустом месте паниковать, нельзя игнорировать такие признаки.

Кроме того, учёные научились выявлять на ранней стадии рак мочевого пузыря. Новый способ помогает обнаруживать в организме человека обрывки ДНК из погибших атипичных клеток. Предположительно, точность метода составляет 1 больную клетку к сотне здоровых.