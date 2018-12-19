Ели чеснок и лук? Эксперты рассказали, как справиться с неприятным запахом

Яблоки, лимонная кислота и сахар помогают решить проблему. Их нужно использовать после приёма пищи.

Одним из неприятных последствий еды является запах изо рта. Он мешает нормально общаться с людьми и вызывает негативные эмоции окружающих. Эксперты рассказали, какие средства помогут справиться с неприятным запахом, если вы ели лук или чеснок. К ним стоит отнести кориандр, сахар, яблоки, молоко и другие продукты.

Например, яблоки содержат естественные ферменты, которые разрушают молекулы серы, создающие неприятный запах, а грубые частицы сахара уничтожают плохо пахнущие бактерии. Для этого необходимо после приёма пищи съесть 1-2 яблока или держать во рту горсть сахара некоторое время.

Также стоит сказать о том, что в борьбе с неприятным запахом помогает лимонная кислота: лимон благодаря антибактериальным свойствам помогает уменьшить запах не только во рту, но и в источнике — желудке. После приёма пиши необходимо выпить стакан воды с 2-3 ложками лимонного сока.

Интересен тот факт, что чеснок неприятен не только запахом, он может и в самом деле нанести большой урон здоровью. Эксперты отмечают, что в день нельзя есть больше пяти зубчиков. В противно случае это приведёт к изжоге и другим проблемам желудка.