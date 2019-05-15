Универсальное средство спасения: Пульс помогает выявить заболевания на ранних стадиях - медики

Сегодня, 17:18 \\ Здоровье

Есть 27 видов пульса. Пока врачи научились диагностировать диабет и увеличение щитовидной железы.

Медики выяснили, что пульс содержит в себе много информации. Он помогает выявить различные заболевания на ранних стадиях. У здорового человека частота пульса равна от 60 до 80 в минуту. Если показатели выше, то стоит обратить внимание на свой организм и обратиться к специалисту.

Среди заболеваний, которые определяют при помощи пульса, стоит отметить диабет, проблемы с электрической системой сердца, увеличение щитовидной железы и другие. Если говорить, например, про диабет, то негативно влияет на сердце и сердцебиение увеличивается, иногда даже приводит к ишемической болезни.

Что касается проблем с электрической системой сердца, то у людей с этим заболеванием также быстрый ритм. Она у каждого своя, но в случае нарушений человек неизменно теряет сознание. Сигналы помогают поддерживать сердце в хорошем состоянии.

Ещё римский медик Гален написал о пульсе 7 книг, выделив 27 видов пульса. Это говорит о том, что болезни определяются при помощи пульса, но пока у врачей нет таких знаний. Дальнейшие исследования помогут выявлять заболевания на ранних стадиях, не доводя до тяжёлых форм.

Это универсальное средство спасения, которое применяется при любом заболевании, при этом не опасаясь, что нанесёт вред организму и вызвать побочные эффекты.  

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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