Жёсткая «побочка»: Врачи назвали неожиданные последствия диеты для диабетиков

Сегодня, 16:13 \\ Здоровье

Кето питание, основанное на яйцах, ягодах приведёт к камням в почках, мигрени и даже остановке сердца.

Кето питание, основанное на яйцах, ягодах приведёт к камням в почках, мигрени и даже остановке сердца.

Людям с диагнозом «диабет» постоянно приходится с осторожностью принимать препараты и пытаться жить полноценной жизнью. Очень часто диабетики придерживаются особого питания, чтобы не провоцировать увеличения уровня сахара в крови и как следствие ухудшение своего самочувствия. Врачи назвали неожиданные последствия диеты для диабетиков. Самой известной «полезной диетой» называли кето питание, которое основано на употреблении овощей с низким содержанием углеводов, яиц, полезных жиров (авокадо, маслины, орехи, семена) и ягод. Но теперь оказалось, что такой рацион способен вызвать серьёзные последствия для организма диабетика. Людям с диабетом рекомендуется потреблять меньше углеводов, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Им рекомендуется есть сложные углеводы, такие как коричневый рис, овсянка, бобы и чечевица, и избегать простых углеводов, таких как хлеб, сахар и макароны.

Простые углеводы приводят к быстрому всплеску сахара в крови. Сложные углеводы полезнее для здоровья и не приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови.

Вне сомнения есть позитивные эффекты от кето питания, но теперь врачи утверждают, что жёсткая «побочка» может усугубить состояние диабетика. Первое, что можно ощутить это «кето-грипп». Происходит из-за адаптации организма к новому источнику энергии. Напоминает некоторые симптомы гриппа. Второй симптом — частые и сильные головные боли. Также возможны частое мочеиспускание, изменения в привычках кишечника, запоры. Кроме этого может наблюдаться «ментальный / мозговой туман». Для этого состояния характерны забывчивость, недостаток внимания, ясность ума и путаница.

Долгосрочные побочные эффекты:

  • почечные камни;
  • остановка сердца;
  • повышенный риск переломов из-за чрезмерного количества кислоты в крови (также известный как ацидоз);
  • повышение уровня жиров / холестерина в крови (так называемая дислипидемия);
  • вероятность сердечно-сосудистых заболеваний может возрасти из-за накопления жиров в артериях.

Делая выводы, стоит сказать, что обязательно важно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступить к кето диете пациентам с диабетом.

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Автор - Ольга Милославская
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