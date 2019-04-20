Включение рыбы в рацион поможет вернуть здоровье глаз

Сегодня, 12:14 \\ Здоровье

Витамины укрепляют мышцы глаз. Результаты видны через несколько месяцев.

На сегодняшний день проблемы со зрением существуют у многих, оно падает быстро и с ранних лет. Медики рассказали, что хорошим средством против данного недуга является рыба. Морепродукты содержат в себе множество полезных веществ: белок, витамин D, кальций, фосфор, цинк, йод, магний и калий.

Благоприятно влияет на зрение благодаря жирным кислотам омега-3, которые содержатся в морепродуктах и укрепляют мышцы и нервы глаз. Включение рыбы в свой рацион на постоянной основе поможет вернуть здоровье глаз в течение нескольких месяцев и предотвратить возникновение новых заболеваний.

Для того, чтобы улучшить зрение, стоит не забывать и о таких продуктах как желток, шпинат, миндаль и цитрусовые. Например, яичный желток содержит лютеин, который помогает в борьбе с потерей зрения, а шпинат уменьшает риск хронических глазных заболеваний.

Кроме того, стоит сказать о повседневных вещах, которые сильно вредят здоровью глаз. Мы не замечаем их, но желательно их полностью исключить. Среди них есть такие как использование старой косметики, солярий, шампунь и привычка тереть глаза.

Что касается косметики, то она не должна быть старше 3 месяцев — в противном случае химические вещества вредят организму. Если они попадают в глаз, то возникает риск получить инфекцию. Шампуни вредят слизистой глаза, поскольку разрушают тонкий липидный слой, а привычка тереть глаза приводит к разрушению кровеносных сосудов.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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