История болезни расскажет: Разработан новый алгоритм прогнозирования смерти

Данные о болезнях и жалобах пациента помогут определить вероятность смертности в период интенсивной терапии, уверены медики.

За пациентами в отделении интенсивной терапии следят очень тщательно, поскольку их организм ещё очень слаб. Определить способ лечения и поддержания жизнедеятельности организма всегда непрост. Однако медики создали новый алгоритм прогнозирования смерти, который с гораздо большей точностью прогнозирует выживаемость пациента, чтобы врач мог корректировать лечение.

Врачи из Дании использовали данные примерно 230 тысяч пациентов. Алгоритм, который был ими разработан, использует информацию из историй болезни отдельных пациентов с похожими случаями, чтобы выяснить, какой метод лечения подошел лучше всего. Кроме того, исследователи сопоставили полученные данные с анализом состояния больных в течение 24 часов после поступления.

В результате прогноз смертности стал более точен, чем используемые в настоящее время в клиниках по всему миру. Специалисты отмечают, что система крайне необходима в больницах. Врачам очень не хватает вспомогательного инструмента, способного рассказать им, кто и в каком случае получит пользу от интенсивной терапии. Теперь такой помощник есть.

Алгоритм делает три прогноза: риск смерти пациента в больнице в течение 10 дней, 30 и 90 дней после поступления. Система установила, что на выживаемость оказывает значительное влияние возраст, анализ крови, частота сердечных сокращений и другие факторы.

По словам медиков, это большой шаг вперёд. Теперь история болезни действительно расскажет, при каком способе лечения выживаемость наиболее вероятна. Избрав его, врачи смогут повысить качество лечения. В дальнейшем эксперты хотят добиться возможности прогноза по часам.