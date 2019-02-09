Овощи и фрукты замедлят процессы старения, обусловленные вступлением во взрослую жизнь.

Окончание школы является первым переломным этапом для подростка. Адаптация в новых коллективах, самостоятельная жизнь и новый уровень ответственности — все это влияет на психологическое состояние, отражаясь во внешности.

Если следить за своим рационом — можно избежать преждевременного старения, считают диетологи. Существует ТОП-3 продукта для сохранения молодости — ученые дали рекомендации выпускникам по правильному питанию.

Главная задача «продуктов молодости» — замедлить процессы, приводящие к старению. Так, клубника содержит витаминный комплекс, замедляющий старение мозга, как следствие, — риск развития болезни Альцгеймера в будущем снижается. Подобным эффектом обладают и яблоки — этот важный продукт выводит погибшие клетки из организма.

Со временем бывшие школьники обнаруживают, что запаса ресурсов организма уже нет, и есть в любом количестве, не обращая внимания на фигуру, сложнее. В этом случае поможет лук, действующие вещества которого выводят из организма плохой холестерин.