Эксперты назвали главный признак нехватки витамина С

Сегодня, 04:57 \\ Здоровье

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главный признак, по которому можно определить нехватку витамина С в организме человека. Диагностировать недостаточное количество полезного компонента можно по коже. Об этом информирует Express.

 Кожа человека может рассказать о том, в достаточном ли количестве в организме находится витамин С. Он необходим для нормального роста, функционирования и развития.

Витамин С участвует в синтезе белка, который отвечает за состояние кожи. Также этот компонент важен для поддержания в норме костных тканей. Определить нехватку витамина можно по коже. Эксперты отметили, что если ссадины и синяки долгое время не заживают, то это сигнализирует о недостаче витамина С в организме. Это связано с тем, что полезное вещество участвует образовании соединительной ткани.

Если витамин С находится в достаточном количестве в организме, то это также моно определить по коже. Она упругая, эластичная, имеет здоровый цвет.

Причинами нехватки полезного вещества чаще всего становятся – неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя, курение, а также сильные стрессы.

Помимо главного признака – долго заживающих травм кожи, эксперты назвали и ряд других симптомов, которые могут указывать на нехватку витамина С: сухость кожи, слабая костная система, усталость, кровоточащие десны, необъяснимое увеличение веса и слабый иммунитет.

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Автор - Мария Титова
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