Медведи на Сахалине заразны для человека

Сегодня, 04:56 \\ Здоровье

Животные являются переносчиками личинок трихинелл. Об этом сообщают сотрудники Россельхознадзора на Сахалине.

Специалисты исследовали две туши медведей и выявили, что их мясо заразно для человека. Оно содержит в себе живые личинки трихинелл. В случае попадания этой «заразы» в организм человека, происходит заражение трихинеллезом. Чтобы оказаться зараженным, стоит съесть всего 10-15 граммов трихинеллезного мяса.

При этом обезоражить тушу медведя не помогут даже всяческие обработки, в том числе термическая и соление. В данный момент на Сахалине открыт сезон охоты на бурого медведя. Сотрудники Россельхознадзора предупреждают, что мясо этого животного может быть опасным для жизни человека. При попадании в организм личинка разрушает мышечные волокна. Личинки благодаря приспособленности могут жить в организме человека несколько лет.

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Автор - Полина Малинина
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