Защитный крем в помощь! Эксперты рассказали, как избежать ранних морщин

Сегодня, 22:05 \\ Здоровье

Морщины могут стать причиной развития рака кожи.

Исследователи в очередной раз доказали, что морщины образуются в следствие пагубного влияния солнца. Такое явление касается не только женщин, но и мужчин, поскольку вторые не пользуются защитными средствами. Лето 2019 года обещает быть максимально жарким, поэтому эксперты рассказали, как избежать ранних морщин. Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, а также врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов заявил: «Защитный крем в помощь!»

По его словам, запуск процессов старения кожи происходит в момент облучения на солнце. Пигментные пятна — это первый признак, которые могут появиться на 5-7 лет раньше, от естественного процесса старения. Кроме того, с каждым годом в России фиксируются новые случаи образования меланомы.

По словам Серова ни в коем случае нельзя посещать солярий, так как он повышает риск развития рака на 20%. Людям со светлой кожей не стоит пребывать на солнце дольше 7 минут, а также пренебрегать головными уборами и солнцезащитными очками.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Брик
Главное за неделю

Врачи рассказали о главных причинах воспаления седалищного нерва

Недуг может обездвижить самого крепкого человека, поскольку каждый его шаг будет...

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Гуляйте: Ученые раскрыли секрет долголетия

Ежедневные прогулки оказывают влияние на продолжительность жизни, убеждены британские...

NASA не снилось: В горах Армении возводится база для отслеживания НЛО

На разрушенном остове передовой научной базы времен СССР силами Роскосмоса ведется...

Собаки помогут при диабете? Лучший друг человека определит уровень сахара в крови

Собачий нюх способен улавливать малейшие изменения в человеческой слюне.

Диабет излечим? Учёные выяснили, как заставить организм вновь производить инсулин

Клетки организма, ответственные за инсулин, превращаются в клетки другого типа, поэтому...

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

Красно-белая вспышка гамма-лучей вырывается из большого грозового облака на Борнео.

Коровья отрыжка поможет победить глобальное потепление – учёные

Превращение одного парникового газа в другой нивелирует вред от жизнедеятельности КРС.

Врачи развеяли миф об опасности спорта после 40

Повреждение суставов и развитие остеоартроза может грозить тем, кто злоупотребляет...

Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Образование вулканов атлантического архипелага до сих пор имеет много загадок и будоражит...

Учёные завысили возраст Вселенной на миллиард лет

Новые исследования показывают, что Большой взрыв произошел 12,5 миллиарда лет назад.

Тяжелые металлы препятствуют выработке инсулина С-пептидом

С-пептид соединяет две цепи инсулина на предварительном этапе создания, а его нехватка...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ