Защитный крем в помощь! Эксперты рассказали, как избежать ранних морщин

Морщины могут стать причиной развития рака кожи.

Исследователи в очередной раз доказали, что морщины образуются в следствие пагубного влияния солнца. Такое явление касается не только женщин, но и мужчин, поскольку вторые не пользуются защитными средствами. Лето 2019 года обещает быть максимально жарким, поэтому эксперты рассказали, как избежать ранних морщин. Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, а также врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов заявил: «Защитный крем в помощь!»

По его словам, запуск процессов старения кожи происходит в момент облучения на солнце. Пигментные пятна — это первый признак, которые могут появиться на 5-7 лет раньше, от естественного процесса старения. Кроме того, с каждым годом в России фиксируются новые случаи образования меланомы.

По словам Серова ни в коем случае нельзя посещать солярий, так как он повышает риск развития рака на 20%. Людям со светлой кожей не стоит пребывать на солнце дольше 7 минут, а также пренебрегать головными уборами и солнцезащитными очками.