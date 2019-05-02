Симптомы диабета: Врачи назвали важные признаки повышенного уровня сахара в крови

Прежде всего нужно обращать внимание на ротовую полость. Она многое расскажет о развитии болезни.

Диабет второго типа главным образом поражает почки, сердце и глаза, но есть ещё важные признаки повышенного уровня сахара в крови, которые нельзя игнорировать. Симптомы диабета — это больные зубы и десны. При повышенном уровне глюкозы в крови в ротовой полости создаётся идеальная среда для развития бактерий. Вредоносные микроорганизмы производят кислоту, которая разрушает зубную эмаль и повреждает десны. Высокое содержание сахара в организме отрицательно влияет на сосуды, в итоге зубы становятся шаткими и выпадают. При диабете второго типа снижается иммунитет и возникает хроническое воспаление десен.

Если у человека в прошлом были отличные зубы, а потом вдруг они начали его беспокоить без видимой на то причины, то необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови на сахар. Велика вероятность, что исследование выявит диабет. Когда наряду с проблемами зубов появляется дряблость мышц, то риск развития заболевания увеличивается в два раза.

При сахарном диабете страдает в том числе мускулатура. Врачи назвали способы избежать развития заболевания. Касательно зубов, их нужно чистить дважды в день и регулярно посещать стоматолога для своевременного выявления инфекций. В качестве профилактики предлагается вести активный образ жизни и употреблять много овощей с фруктами. Однако даже это не даст 100%-й гарантии.

Симптомы диабета могут появиться внезапно. Болезнь возникает и прогрессирует при неправильной работе поджелудочной железы. Проблема появляется, когда названный орган вырабатывает инсулин в недостаточном количестве. Способствовать этому может неправильный обмен веществ, который развивается вследствие малоподвижного образа жизни наряду с обильным питанием. Поэтому отчасти в развитии недуга виновен сам человек.

Иногда при сахарном диабете второго типа нужно просто изменить дневное расписание, больше двигаться, употреблять меньше мучного и сладкого, чтобы болезнь прекратила развитие. В некоторых случаях требуется введение инсулина с помощью уколов.