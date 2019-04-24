Полезны, но не для похудения: Учёные развенчали миф о жиросжигающих свойствах семян чиа

Об этом говорят результаты исследования, проведённого американскими учёными. После 3-х месяцев ежедневного употребления 50 грамм чиа вес у испытуемых не снизился.

Семена чиа уже некоторое время рекламируют как один из главных продуктов, помогающих похудеть. Любители диет посыпают ими десерты, добавляют в йогурты и кефиры. Продовольственные блогеры не упускают возможности рассказать о чудо-способностях этих семян.

Из-за такой шумихи учёные тоже заинтересовались чиа и в результате развенчали миф о его жиросжигающих свойствах. Да, они полезны,но не для похудения.

Чиа содержат необходимые для здоровья человека питательные вещества. Среди них омега-3, кальций, магний, клетчатка и белок.

Учёные кафедры здоровья, досуга и физкультуры из Аппалачского государственного университета изучили эффективность семян чиа на снижение веса у тучных взрослых людей в возрасте от 20 до 70 лет. В исследовании приняли участие 90 человек. Участников разделили на две группы первая группа принимала по 25 грамм чиа перед завтраком и ужином, а вторая не принимала их вообще.

У испытуемых не было различий в показателях массы тела, воспалений и артериального давления. Через 12 недель эксперимента у первой группы, принимающей чиа снижения веса не было обнаружено.

Выходит, что громкие заявления о пользе чиа для похудения это лишь миф. Видимо, мода на похудение заставляет некоторых маркетологов идти на крайние меры и обманывать население.