Диетолог рассказал о пользе шаурмы

В шаурме содержатся все полезные вещества, необходимые человеческому организму, поэтому врач-диетолог Сергей Обложко признал её, как здоровое питание.

Уличная еда у россиян всегда ассоциировалась с чем-то грязным и вредным для здоровья, однако диетологи сочли шаурму самым достойным блюдом среди своих конкурентов. Конечно же при условии, если производителями этого «лакомства» соблюдаются правила гигиены и используют минимальное количество масла.

Торопясь по делам или же просто не желая готовить, зачастую жители больших городов отдают своё предпочтение быстрым перекусам. В большинстве случаев выбор стоит между ресторанами фастфуда по типу McDonald’s, Burger King или KFC и между сочной шаурмой из киоска за углом. По мнению Сергея Обложко шаурма сочетает все необходимые, с точки зрения правильного питания, элементы. Здесь и белое куриное мясо, содержащее белок, и свежие овощи, содержащие различные витамины, и низкокалорийные соусы.

Главным «но» является использование большого количества растительного масла при изготовлении питательного свёртка, однако всегда можно попросить «поваров» добавлять его по минимуму.

«Если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу», - заявил врач.

Шаурма уже давно приобрела известность, как одно из типичных студенческих блюд из-за своей не дороговизны и питательности. А сейчас, на радость студентам, этот «деликатес» был ещё и отмечен, как полезное блюдо.