Мойва – провокатор рака! Эксперты рассказали правду о вреде лучшей закуски к пиву

Копчёная мойва может быть сродни яду для организма человека.

Накануне эксперты провели исследование после которого рассказали всю правду о вреде лучшей закуски к пиву — мойве. Эту рыбу любят многие, особенно в сочетании с алкоголем. Она отличается не только приятными вкусовыми качествами, но и практичностью в плане чистки. Однако мало кто знает о том, что копчёная мойва может нанести организму непоправимый вред, особенно в сочетании с пивом.

Кто бы мог подумать, но копчёная мойва — это провокатор рака. Все дело в канцерогенных компонентах, которые образуются в результате её приготовления. Кроме того, в процессе копчения, внутренние паразиты рыбы могут частично остаться и попасть в организм человека, где начнут развиваться. В зависимости от условий обитания, в мойве могут содержаться ртутные соединения, которые могут спровоцировать острое отравление.

Отправляя в лабораторию образцы мойвы холодного копчения, эксперты Росконтроля не ожидали получить на столько плохие результаты. По их данным, в марках «Томилинская», Leor и «Каждый день» была от 15 до 30 раз нарушена микрофлора, что чревато расстройством желудка. В образце «Рыбная история» были найдены консерванты (сорбиновая кислот). Использования подобных консервантов является нарушением регламента для рыбы.