Неправильная диета приводит к раку - Учёные

Обильный приём переработанного мяса повышает риск рака на 38,3 %.

Учёными Университета Тафтса (Бостон, США) определено, что порядка 80 000 новых случаев рака среди людей старше 20 лет связаны с неправильным питанием. Это равно примерно 5,2% от всех случаев инвазивного рака у взрослых жителей США, что аналогично раку, возникшему вследствие алкоголизма.

Исследователи оценили семь диетических факторов: низкое потребление овощей, фруктов, цельного зерна, молочных продуктов, высокое потребление обработанного мяса, красного мяса и сладких напитков. Исследование базировалось на данных о рационе питания американцев с 2013 по 2016 год, а также о национальной заболеваемости раком в 2015 году. Используя сравнительные модели оценок рисков, исследователи определили связь плохого питания и случаев рака толстой и прямой кишки. Высокое потребление обработанного мяса (колбасы, замороженные полуфабрикаты и т.д.) значительно повышает риск возникновения колоректального рака, а потребление большого количества цельного зерна и молочных продуктов понижает риск его развития.

Доля случаев развития рака прямой и толстой кишки, связанная с неправильной диетой, равняется 38,3%. По мнению исследователей, именно диета является одним из немногих модифицируемых факторов риска для профилактики диеты.

Исследователи подчеркивают, что можно обезопасить здоровье отдав предпочтение сбалансированной и здоровой органической пище, а не фастфуду и прочим готовым решениям, ведь неправильная диета приводит к раку.