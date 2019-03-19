За приятным запахом духов скрывается опасность - учёные

То же касается освежителей воздуха, дезодорантов, мыла и косметики, от которой страдает множество женщин.

То же касается освежителей воздуха, дезодорантов, мыла и косметики, от которой страдает множество женщин.

Всех нас окружает мир приятных искусственных запахов. Бытовая химия, парфюмерия, средства гигиены и ароматические свечи — за всем этим, по мнению учёных, скрывается большая опасность для здоровья. Всё дело в том, что производители пишут на этикетках «ароматизатор» и добавляют соответствующий фрукт или растение. На самом деле в этом пункте состава скрывается несколько сотен химических веществ, которые не раскрываются. Это считается коммерческой тайной.

Учёные и ведущие косметологи провели подробные исследования на рынке парфюмерии и косметики. Оказалось, что за приятным запахом большинства духов кроются ядовитые вещества, медленно отравляющие организм. По данным специалистов, каждый ароматизированный продукт содержит от 50 до 300 химических компонентов. Больше 50% из них, могут провоцировать развитие тяжёлых заболеваний, включая онкологию. Исследование показало, что 35% американцев, жалующихся на частые головные боли, страдают от ароматов косметики и парфюмерии. Пока учёные бьют тревогу, производители уверяют, что количество опасных химикатов слишком мало, чтобы стать причиной болезни. В конечном итоге получается то, что все люди попали в «ароматный капкан». От искусственных запахов можно спрятаться только в глухом лесу, при условии, что вам по душе естественный запах человека.