Минздрав: сроки признания инвалидности тяжелобольных сокращен

Ведомства подходят к окончательной стадии разрешения данного вопроса, об этом сообщает министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин.

Период признания инвалидности паллиативных пациентов сокращён в десять раз. Ранее, освидетельствование занимало 30 дней, сейчас же сроки составят 3 дня.

Топилин уверен в том, что главным направлением, при поддержке граждан с ограниченными возможностями, является предоставления максимального комфорта и быстроты получения социальной услуги. В приоритете стоит упрощение процедуры оформления инвалидности.

Сообщается, что необходимые технические средства реабилитации будут предоставляться в недельный срок. Также был утвержден перечень тяжёлых заболеваний, при которых устанавливается бессрочная инвалидность. В этот список вошли такие ДЦП, глухота и слепота, синдром Дауна, а также цирроз печени.

Упоминался и тот факт, что в сравнении с прошлым годом, число обращений за предоставлением инвалидности в заочной форме увеличилось на 45%.

Напомним, что в России насчитывается более двенадцати миллионов человек, имеющие разные группы инвалидности. Статус «инвалид» предоставляется специально уполномоченными на то учреждениями. Медико-социальная экспертиза оказывает медицинские и юридические процедуры для нуждающегося. При установлении определённой группы инвалидности, у человека появляются определённые льготы и выплаты, а также ограничения в его работе и дееспособности.