На россиянах впервые протестируют лекарство против рака

Вчера, 10:54 \\ Здоровье

«Алофаниб» будут применять для лечения пациентов с раком желудка, которым не помогли стандартные методы.

Представители Министерства здравоохранения разрешили провести клинические испытания нового препарата против рака на россиянах. Они отметили, что в исследованиях будут принимать участия больные, которые не сумели вылечить онкологию с помощью имеющихся способов. Протестируют новый вид лечение в медицинских центрах Москвы, Омска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

«Алофаниб» является первым отечественным таргентным препаратом. Разработали лекарство специалисты российской компании «Русские фармацевтические технологии».

Замдиректора Национального медицинского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Сергей Тюляндин сообщил, что сегодня рак желудка считается серьёзным сложно излечимым заболеванием. По данным статистики, среди женского пола этот вид онкологии занимает шестое место, среди мужчин — четвёртое. Если пациент обратился за помощью на поздней стадии развития, то лечение имеет крайне ограниченные возможности: продолжительность жизни больного составляет не более одного года.

«Алофаниб» — первый в медицинском мире аллостерический ингибитор рецептора роста фибробластов. Препарат обнаруживает злокачественные клетки и блокирует рецептор FGFR2. Это инновационный метод лечения, такой принцип действия был запатентован международными медцентрами.

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Автор - Ксения Вишневская
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