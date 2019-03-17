Медики: новый метод поможет выявить злокачественные родинки

Аппарат будет сканировать кожу за 40 минут и нумеровать родинки. Врачи определят вероятность онкологии у каждого пациента.

Российские медики хотят внедрить новый метод, который представляет собой диагностику меланомы. Аппарат станет сканировать родинки на теле человека за 40 минут и поможет выявить злокачественные. Данный метод под названием «паспорт кожи» должен стать эффективным средством обнаружения онкологии.

Стоит отметить, что точность данного метода является высокой, над его созданием работали долгое время. Метод стоит применять не только людям, которые уверены в наличии заболевании, но и тем, у кого много родинок на коже.

Аппарат будет не только сканировать кожу, но и вносить информацию в базу данных. Каждое новообразование на теле получит номер, под ним будет написано является ли родинка злокачественной. Также будет обозначено, насколько велика вероятность заболеть раком.

Сейчас рак кожи является распространённым очень заболеваним. Признаки болезни проявляются не сразу, поэтому её сложно обнаружить — невооружённым глазом нельзя отличить родинку от меланомы. Среди главных признаков стоит также отметить раны, которые не заживают, или родинки кровотечение у поражённой области.