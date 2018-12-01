Современная версия поста: Эксперты рассказали, как избавиться от рака с помощью голодания

Сегодня, 15:28 \\ Здоровье

Аутофагия снижает риск появления слабоумия, а также борется с инфекционными заболеваниями.

Методика интенсивного голодания была выведена ещё в 1963 году биохимиком Кристианом де Дювом и получила название аутофагия. Но обширное понимание данного термина, и ряд сопутствующих исследований начались только в 2016 году благодаря японскому биологу Есинори Осуми. В ходе анализа различных данных, эксперты пришли к выводу, что методика интенсивного голодания – это современная версия поста, которая позволяет не только похудеть, но и поправить своё здоровье. Кроме того, они рассказали, как избавиться от рака и предотвратить слабоумие с помощью неё.

Первостепенно учёные призывают не путать аутофагию с обычным голоданием. Такой метод защищает организм от болезней, избавляя его от старых и «испорченных» клеток. Суть заключается в том, что избавившись от пищи, организм начинает черпать энергию из своих внутренних ресурсов. Так он перерабатывает повреждённые клетки и белки. По мнению экспертов, такой процесс способствует защите от рака, слабоумия, а также понижает риск развития депрессии и шизофрении.

Однако, исследователи не торопятся делать окончательные выводы, поскольку все опыты были проведены на животных. Перерыв между приёмами пищи составляет не более 24 часов, что может замедлить процессы старения в организме, но начинать голодание без предписаний врача нельзя. Оно может привести к негативным последствиям.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Брик
Главное за неделю

Названа полезная диета для «диабетиков» и «сердечников»

Низкобелковое питание принесёт пользу людям с проблемными почками.

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

ООН предупреждает: изменения климата грозит массовому вымиранию

Продуктивные способности поверхности нашей планеты сократились ещё на 23%. Неутешительные...

Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных...

Назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа

Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон – вот источник повышения...

Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Проблемы с ЖКТ и повышение температуры могут сигнализировать об опасности.

Собаки помогут при диабете? Лучший друг человека определит уровень сахара в крови

Собачий нюх способен улавливать малейшие изменения в человеческой слюне.

17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами

Линии поглощения света и снимки телескопа в Нью-Мексико позволили описать необычную...

Диабет излечим? Учёные выяснили, как заставить организм вновь производить инсулин

Клетки организма, ответственные за инсулин, превращаются в клетки другого типа, поэтому...

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

Красно-белая вспышка гамма-лучей вырывается из большого грозового облака на Борнео.

Названа частая ошибка, из-за которой невозможно похудеть

Переработанные продукты опасны, поскольку ежедневно к весу добавляют по 500 калорий.

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ