Современная версия поста: Эксперты рассказали, как избавиться от рака с помощью голодания

Аутофагия снижает риск появления слабоумия, а также борется с инфекционными заболеваниями.

Методика интенсивного голодания была выведена ещё в 1963 году биохимиком Кристианом де Дювом и получила название аутофагия. Но обширное понимание данного термина, и ряд сопутствующих исследований начались только в 2016 году благодаря японскому биологу Есинори Осуми. В ходе анализа различных данных, эксперты пришли к выводу, что методика интенсивного голодания – это современная версия поста, которая позволяет не только похудеть, но и поправить своё здоровье. Кроме того, они рассказали, как избавиться от рака и предотвратить слабоумие с помощью неё.

Первостепенно учёные призывают не путать аутофагию с обычным голоданием. Такой метод защищает организм от болезней, избавляя его от старых и «испорченных» клеток. Суть заключается в том, что избавившись от пищи, организм начинает черпать энергию из своих внутренних ресурсов. Так он перерабатывает повреждённые клетки и белки. По мнению экспертов, такой процесс способствует защите от рака, слабоумия, а также понижает риск развития депрессии и шизофрении.

Однако, исследователи не торопятся делать окончательные выводы, поскольку все опыты были проведены на животных. Перерыв между приёмами пищи составляет не более 24 часов, что может замедлить процессы старения в организме, но начинать голодание без предписаний врача нельзя. Оно может привести к негативным последствиям.