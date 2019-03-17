Недуг может обездвижить самого крепкого человека, поскольку каждый его шаг будет сопровождаться сильной болью.

Ишиас – воспаление или защемление седалищного нерва встречается достаточно часто. По-другому болезнь называют радикулитом. Она сопровождается нестерпимой болью, а в осложнённых случаях может полностью обездвижить человека. Американские врачи рассказали о главных причинах воспаления седалищного нерва, дополнительных факторах и способах избавления от неприятных ощущений. Ишиас чаще всего возникает при смещении дисков, образовании доброкачественных опухолей и ущемлении нервных волокон в позвоночном столбе. Врачи считают названное основными причинами развития болезни.

Воспаление и защемление развиваются из-за несоблюдения человеком элементарных правил безопасности. К дополнительным факторам, ответственным за ишиас относятся: переохлаждение, чрезмерные физические нагрузки, стрессы, травмы, малоподвижный образ жизни, пьянство, диабет и подагра.

Избежать болезни можно, если придерживаться несложных правил. Врачи рекомендуют заниматься спортом, но не переусердствовать. Подбирать упражнения следует в зависимости от возраста и состояния здоровья. Желательно не обращать внимание на неприятности, отказаться от вредных привычек, есть больше овощей и фруктов. В этом случае можно минимизировать риск развития воспаления седалищного нерва.