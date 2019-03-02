При гриппе и простуде растёт вероятность инфаркта – учёные

Сегодня, 20:30 \\ Здоровье

Вирусы, являющиеся причиной респираторных заболеваний, параллельно атакуют сердечно-сосудистую систему.

Британские учёные сообщили, что у людей, заболевших гриппом или другими заболеваниями органов дыхания, растёт вероятность инфаркта на 2-3 день болезни. Причиной такого сердечного приступа могут стать респираторные вирусы. Ещё одной проблемой также может стать инсульт. Медики рекомендуют не пренебрегать прививками, предупреждающими перечисленные заболевания дыхательных путей.

Исследования учёных показали, что на третий день болезни вероятность сердечного приступа или инсульта возрастает в 6 раз. Это связано с тем, что инфекции способствуют свёртыванию крови. Это может менять кровоток или создавать закупорку в сосудах. Нужно понимать, что в такие дни больному крайне важен покой и постельный режим. Врачи не советуют давать лишние нагрузки на сердце при простуде и гриппе. В целом опасное состояние сохраняется в течение первой недели болезни. После этого риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается, но весь месяц лучше поберечь себя. По словам специалистов, особенно это касается людей, старающихся как можно скорее продолжить заниматься спортом. Вакцинация и профилактика станут лучшими способами снизить риски к минимуму.

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Автор - Антон Словацкий
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