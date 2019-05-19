Диабет излечим? Учёные выяснили, как заставить организм вновь производить инсулин

Клетки организма, ответственные за инсулин, превращаются в клетки другого типа, поэтому возникает диабет, но медики смогли вернуть их прежнюю функцию.

Учёные проанализировали клетки организма пациентов, которые больны диабетом второго типа и выяснили, что у них гораздо больше гормона соматостатина, чем у здоровых людей. Он способен блокировать важные функции организма, в том числе и сам инсулин. Позже медики определили, что инсулин не производится в достаточном количестве, поскольку клетки организма (бета-клетки) утратили данную функцию. Они превратились в дельта-клетки, которые производят соматостатин.

Превращение происходит, по словам специалистов, из-за неправильного сообщения между молекулами РНК. Однако профессор биологии Гаррис отметил, что им удалось превратить дельта-клетки обратно в бета-клетки, производящие инсулин. По его словам, это очень обнадёживающий результат, который явно говорит о том, что диабет излечим. Врачи выяснили, как заставить организм вновь производить инсулин, а потому они уверены, что медицина находится на пути новой технологии лечения диабета, которая сможет не только облегчить жизнь пациентам, но и возможно полностью излечить их.

Относительно диабета первого типа были сделаны несколько иные выводы. Оказалось, что в организме человека всё ещё остаются бета-клетки, которые производят инсулин. Но функционировать в полную силу им мешает токсичная среда. Эксперты заявили, если защищать эти клетки, то они смогут вырабатывать инсулин в достаточном количестве, чтобы обеспечить организму нормальную жизнедеятельность.