Фруктовые соки вредят организму не меньше, чем газированные напитки

Сегодня, 16:17 \\ Здоровье

Полезными их назвать нельзя, поскольку они увеличивают риск досрочного ухода из жизни человека в три-пять раз.

Фруктовые соки, которые многие считают необходимым атрибутом здорового образа жизни, сильно вредят организму из-за повышенного содержания сахара. На самом деле они ничем не лучше, чем газированные напитки и по своему воздействию на организм сопоставимы с лимонадом и кока-колой. Американские учёные провели исследование с участием 13440 человек. В результате опроса выяснилось, что при регулярном употреблении фруктовых соков в объёме 350 грамм риск преждевременной смерти увеличивался на 24%. Более того, как показывает эксперимент, сладкие газированные напитки даже меньше вредят организму. Выпивая ежедневно стакан лимонада шанс покинуть Землю, не достигнув старости, увеличивается всего на 11%.

Фруктовые соки повышают риск развития ишемической болезни сердца. По причине регулярного употребления этого напитка в неограниченных количествах люди набирают лишний вес. У пациентов с ожирением нередко диагностируют сахарный диабет второго или даже первого типа. Как правило, люди наращивают массу из-за нарушения обмена веществ. Это происходит из-за злоупотребления фруктовыми соками, поскольку они вкусные и у покупателей сложилось мнение о их пользе.

Фруктовые соки вредят организму даже больше, чем газированные напитки, поскольку их пьют в больших объемах. Врачи не говорят, что нужно полностью отказаться от этого продукта. В соках действительно содержатся витамины и даже клетчатка, но их не так много, как думают покупатели, поэтому при разумном подходе можно минимизировать риски.

Диетологи рекомендуют придерживаться простых правил. Следует запомнить, что пить апельсиновый сок на голодный желудок – это верный путь к гастриту. Употреблять его необходимо после завтрака. Сок способен разрушить зубную эмаль, поэтому разумно пользоваться трубочкой для питья. Ни в коем случае не нужно употреблять более 500 грамм в день, а желательно ограничиться одним стаканом. В этом случае удастся сохранить здоровье и избежать скоропостижной кончины от сока.

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Автор - Николай Самойлов
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