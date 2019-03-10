Можно лечиться едой? Названы 7 привычек против воспаления организма

Рыбий жир, имбирь и черника – лишь немногие продукты, необходимые организму каждый день для борьбы с инфекциями и заживлениями ран.

Необязательно кардинально менять свой образ жизни, чтобы помочь организму победить воспаление. Специалисты уверены, что очень многое зависит от коррекции питания. Среди важных пищевых привычек были названы 7, которые помогут справиться с недугами. Необходимо, чтобы в рационе присутствовал магний. Его можно найти в семенах, орехах и бобах, листовых зелёных овощах. Можно принимать витаминные добавки, однако, это требует консультации с врачом.

Медики уверены, что стоит включить в питание куркуму. Эта специя действительно ослабляет боль и воспалительные процессы кишечника. Кроме того, важно есть имбирь. Он содержит элементы, которые могут помочь против инфекций в желудке, а также может повлиять на мозг и нервную систему. Можно либо натереть свежий, либо использовать как добавку в чай.

Многие не любят рыбий жир, но его польза стоит того, чтобы немного потерпеть неприятный вкус. Он подавляет арахидоновую кислоту, которая вызывает боль. Но очень важно соблюдать дозу, поэтому консультации с медиками не избежать. МСМ (метилсульфонилметан) помогает при воспалительных процессах в суставах. МСМ – отличный донор серы, которая помогает уменьшить воспаление.

В помидорах содержится вещество, которое уменьшает вредное воздействие солнечного излучения, подавляя часть воспаления, которое запускается под воздействием солнца. Виноград и черника содержат элемент, который устраняет воспаления в организме у людей с заболеваниями печени, сердечно-сосудистыми болезнями и язвенным колитом.

Врачи утверждают, что едой лечиться можно, но не стоит ограничиваться только корректировкой питания. Важно мнение медиков, которые могут назначить лекарственные препараты, если изменениями рациона не обойтись.